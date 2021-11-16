Россиянам предрекли новую революцию из-за внедрения роботов

Пандемия коронавируса заставила многие российские компании, которые ранее не планировали использовать промышленных роботов, задуматься о внедрении новых технологий на производстве. Перспективы роботизации страны в беседе с «Лентой.ру» в рамках проекта «КиберРеальность» описал Дмитрий Буторин, руководитель дирекции по работе с промышленными предприятиями компании «Систематика».

«Роботизация станет одним из столпов Индустрии 4.0 (четвертой промышленной революции — прим. «Ленты.ру»), во всяком случае, в той ее части, что напрямую будет завязана на промышленности, — предрекает Буторин. — Я уверен, что без промышленных роботов вообще нельзя говорить о наступлении четвертой промышленной революции, это два взаимодополняющих явления».

По мнению Буторина, основным преимуществом, которое дадут российской промышленности роботы, станет гибкость во внесении изменений в различные технологические процессы. Это значит, что для перенастройки предприятий не придется проводить обучение сотрудников — достаточно просто перепрограммировать робота.

При этом российский рынок готов к развитию промышленных роботов и расширению практики их использования, считает специалист. В стране работает около 6,5 тысячи таких устройств, и по этому показателю Россия не находится в числе ведущих стран мира.

Пандемия коронавируса внесла серьезные корректировки в планы многих крупных промышленных предприятий. Те компании, которые раньше не задумывались об экономической целесообразности внедрения роботов на своих производствах, уже прорабатывают проекты. Это связано с тем, что бизнес был вынужден сокращать бюджеты, в том числе на IT. Не исключено, что эта ситуация даст серьезный толчок и отечественным разработкам в этой области. Пока почти все используемые в стране промышленные роботы произведены за рубежом Дмитрий Буторин, руководитель дирекции по работе с промышленными предприятиями компании «Систематика»

Четвертая промышленная революция (Индустрия 4.0) — новый подход к производству, который подразумевает широкое внедрение информационных технологий и искусственного интеллекта в промышленность, а также автоматизацию многих процессов. К технологиям четвертой промышленной революции также относят интернет вещей, большие данные, VR-технологии, 3D-принтеры, блокчейн.

Проект «КиберРеальность» посвящен тому, как высокие технологии меняют жизнь россиян и человечества в целом. Он рассказывает о том, как разработки, которые еще несколько лет назад казались фантастическими, сегодня обеспечивают безопасность, помогают людям в быту, спасают жизни, расширяют горизонты людей с ограниченными возможностями и заботятся о пожилых.