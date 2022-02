Переболевший коронавирусом ведущий рассказал о неприятных сообщениях зрителей

Известный ведущий американского телеканала Fox News Нил Кавуто рассказал о неприятных сообщениях от зрителей в соцсетях, опубликованных во время его пятинедельного отсутствия в эфире из-за коронавируса. Критические высказывания он озвучил в программе Your World with Neil Cavuto («Ваш мир с Нилом Кавуто») на Fox News.

«[Телезрительница по имени] Дженис добродушно отметила, что "Живой или мертвый, до тех пор пока его не показывают на телевидении, все хорошо"», — зачитал телеведущий посвященный ему пост. Он также озвучил сообщение, автор которого предположила, что Кавуто отсутствует на телевидении, так как больше не работает на Fox News, и заявила, что ведущий плохо справлялся со своими обязанностями.

Он также обратил внимание на то, что некоторые юзеры соцсетей негативно отнеслись к его возвращению на экраны после болезни. «Дело дрянь, Кавуто вернулся. Время менять телеканал», — гласила одна из публикаций, озвученных ведущим. Вместе с тем он обратил внимание на то, что другие пользователи сети были рады снова увидеть его на телеканале, и зачитал такие посты.

Помимо этого, ведущий рассказал, что отсутствовал в эфире, так как повторно заразился коронавирусом. По словам Кавуто, болезнь протекала серьезнее, чем в первый раз, в связи с чем он находился в отделении интенсивной терапии. Он отметил, что относится к группе риска, так как в прошлом перенес рак и страдает от рассеянного склероза.

Нил Кавуто ведет на телеканале Fox News передачи Your World with Neil Cavuto («Ваш мир с Нилом Кавуто») и Cavuto Live («В эфире с Кавуто»), как правило, посвященные событиям из мира бизнеса и политики. Он также является ведущим программы Cavuto: Coast to Coast («Кавуто: От берега до берега») на телеканале Fox Business, в котором обозревает новости экономики.

Ранее Кавуто назвал смертельно опасным способ защиты от коронавируса президента США Дональда Трампа. Телеведущий заявил, что людям с некоторыми заболеваниями может быть опасно принимать препарат, который политик употребляет ежедневно.