В Челябинске построят самую мощную заправку для электрокаров

В Челябинске построят первую электрозарядную станцию (ЭЗС) с большой мощностью. Объект для заправки электрокаров начнет свою работу летом 2022 года и станет самым эффективным в стране, уточняет «Российская газета».

Новая заправка — инициатива научно-производительного объединения (НПО) «Элекромашина». Компания заявила, что их станция не имеет аналогов в России — ее мощность составляет 150 киловатт, что позволит зарядить электромобиль на 80 процентов за 20 минут. При этом все остальные российские ЭЗС обладают мощностью 22 киловатта.

Электрозарядная станция будет иметь и другие функции. По словам директора по стратегическому и инновационному развитию «Элекромашины» Леонида Зелепухина, этот объект — целый комплекс, оснащенный интеллектуальной системой Amasis 2.0. Данная разработка компании будет анализировать отснятые на заправке записи с камер наблюдения и следить за состоянием окружающей среды. Также клиенты получат доступ к бесплатному Wi-Fi.

«Проект формирует задел для дальнейшего развития технических направлений в области энергетики, в частности, перспективу работы над двунаправленными преобразователями энергии. В последнее время они привлекают все больший интерес исследователей в рамках концепции SmartGrid, предполагающей, что умные сети будут распределять энергию», — заявил заместитель главного конструктора по гражданской тематике компании Максим Гильметдинов. Эксперт добавил, что подобные идеи особенно актуальные в России, где инфраструктура энергетики сильно изношена.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2022 года российская компания «Электромобили Мануфэкчуринг рус» начнет серийное производство электрогрузомобилей. Электрокары модели EVM Pro будут собираться в московском заводе в особой экономической зоне (ОЭЗ). В первый год компания планирует выпустить тысячу машин. Стоимость электрогрузомобиля составит около 2,5 миллиона рублей.