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Кремль высказался о возможных контактах Путина и Зеленского

Песков: пока ничего не можем сказать насчет возможных контактов Путина и Зеленского

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока ничего не может сказать насчет возможных контактов президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Его цитирует ТАСС.

«Сейчас я не могу об этом ничего сказать», — ответил на соответствующий вопрос пресс-секретарь главы государства.

Также Песков высказался, что выраженная ранее готовность Владимира Зеленского к переговорам с Россией означает движение в сторону позитива. «Теперь нам предстоит его проанализировать. Большего я не могу сказать», — заявил он.

Ранее офис украинского президента сообщил, что страна готова провести переговоры с Россией о нейтральном статусе, однако Киев со своей стороны требует гарантий безопасности.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Антон Похиляк
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