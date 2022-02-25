Генпрокуратуру и Минюст попросили проверить Дудя

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру и Минюст проверить иностранное финансирование журналиста и блогера Юрия Дудя. Ее слова передает ТАСС.

«В связи с тем, что в ряде средств массовой информации ранее была опубликована информация об иностранном финансировании данного блогера, вчера Лига безопасного интернета обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и Министерство юстиции РФ с просьбой о проведении проверки этой информации СМИ», — заявила Мизулина.

В случае, если информация об иностранном финансировании подтвердится, Лига безопасного интернета потребует признать Дудя лицом, осуществляющим функции иностранного агента на территории России, отметила директор организации.