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Генпрокуратуру и Минюст попросили проверить Дудя

Член ОП Мизулина попросила Генпрокуратуру и Минюст проверить финансирование блогера Дудя

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру и Минюст проверить иностранное финансирование журналиста и блогера Юрия Дудя. Ее слова передает ТАСС.

«В связи с тем, что в ряде средств массовой информации ранее была опубликована информация об иностранном финансировании данного блогера, вчера Лига безопасного интернета обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и Министерство юстиции РФ с просьбой о проведении проверки этой информации СМИ», — заявила Мизулина.

В случае, если информация об иностранном финансировании подтвердится, Лига безопасного интернета потребует признать Дудя лицом, осуществляющим функции иностранного агента на территории России, отметила директор организации.

Асель Минбаева
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