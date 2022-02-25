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Грязные подгузники предложили использовать для ремонта дорог

В Уэльсе использованные подгузники превратили в материал для ремонта автомагистралей

Фото: Shutterstock

В британском Уэльсе предложили необычный способ ремонта дорог. Специалисты собрали в регионе грязные подгузники и превратили их в пригодный для ремонта автомагистралей аналог асфальта, пишет The Independent.

Переработка использованных памперсов снизила зависимость региона от импортного сырья, улучшила качество дорог и помогла сократить на планете объемы токсичных пластиковых отходов, на разложение которых уходит несколько сотен лет. Новый материал применили для работ на трассе A487, которая соединяет города Кардиган и Аберистуит.

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По оценкам специалистов, ежегодно в Уэльсе выбрасывают 143 миллиона подгузников. Теперь в рамках стремления властей к экономике замкнутого цикла в 15 из 22 муниципалитетах будут собирать впитывающие средства гигиены — в дальнейшем их переработают в сырье для обновления дорог. Если инициатива окажется успешной, ее распространят и на другие районы. Кроме того, так получится создать новые рабочие места в безопасной для планеты отрасли.

В конце декабря 2021 года благоустроить территории с помощью мусора предложили в России. Вице-премьер России Виктория Абрамченко посоветовала использовать отходы промышленных и коммунальных предприятий для строительства дорог и изготовления уличной мебели.

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Нина Ташевская
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