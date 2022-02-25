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МИД Латвии передал России ноту протеста из-за ситуации на Украине

МИД Латвии вызвал к себе временного поверенного в делах посольства России

Фото: Shutterstock

Министерство иностранных дел Латвии вызвало к себе временного поверенного в делах посольства России в республике Александра Шеремета и выразила ему протест в связи с ситуацией на Украине, передает ТАСС.

Отмечается, что ведомство резко осудило «необоснованное вторжение России на Украину» и передало России ноту протеста.

Кроме того, МИД Латвии призвал Россию «немедленно прекратить военную агрессию против Украины» и деэскалировать ситуацию с помощью дипломатии.

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Ранее Латвия прекратила выдачу виз российским гражданам и отозвала своего посла из Москвы. Депутат сейма республики Рихардс Колс заявил, что на фоне обострения ситуации вокруг Украины санкции необходимо ввести в отношении всех граждан России.

24 февраля президент Росии Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Причиной для этого, по его словам, стали просьбы о помощи со стороны глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

В связи с этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в «полномасштабном вторжении».

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Алиса Реброва
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