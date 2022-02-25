Мать наряжала годовалую дочь на камеру и получила обвинение в жестокости

Жительница США начала снимать на камеру своего ребенка в модных нарядах и была обругана пользователями сети. Соответствующая история появилась в The Sun.

27-летняя Эсберика Уилсон (Esberica Wilson) объяснила, что решила покупать стильную одежду для годовалой дочери Райи (Ryah) спустя пару недель после ее рождения. Мать создала аккаунт в TikTok, в котором публиковала образы ребенка. На данный момент на ее страницу подписаны 258,5 тысячи человек.

На видео женщина одевает дочь в различные платья и костюмы, дополняя их необычными аксессуарами и головными уборами. У девочки появилось большое количество фанатов, однако хейтеры нередко пишут неприятные комментарии и обвиняют Уилсон в жестоком обращении с ребенком.

«Меня поражает, что люди обвиняют меня в жестокости просто из-за того, что я красиво одеваю Райю. Юзеры часто пишут, что я использую ее ради роста числа подписчиков в TikTok, а некоторые даже видят в переодевании жестокое обращением с детьми! Я бы никогда не сделала ничего из того, что бы не понравилось моему ребенку. Если она когда-нибудь скажет, что ей не нравится сниматься, мы перестанем это делать», — заверила американка.

Героиня материала объяснила, что в детстве ее собственная мать также уделяла большое внимание ее внешнему виду, поэтому она хочет поступать так же с Райей. Она отметила, что совместная деятельность их сближает, а также делает девочку счастливой.

В феврале 10-летняя девочка с наращенными ногтями похвасталась личным Mercedes. Пикси (Pixie) публикует фото, демонстрируя свой роскошный образ жизни. Она позирует в нарядах люксовых брендов и туфлях на высоких каблуках, а на некоторых кадрах с длинными наращенными ногтями. Кроме того, в августе 2021 года Пикси получила в подарок от матери собственный черный Mercedes Benz за 141 тысячу фунтов стерлингов (14,3 миллиона рублей).