Бронзовый призер Игр в Пекине указал на несправедливость в начислении зарплаты

Российский фристайлист Сергей Ридзик пожаловался на систему начисления зарплаты по итогам Олимпийских игр. Его слова приводит «РБ Спорт».

По словам Ридзика, ставка в Центре спортивной подготовки составляет 30 тысяч рублей. При этом после успешного выступления на Олимпиаде атлету начисляется повышенный коэффициент в течение двух лет. «Это непонятно. Если человек добился результата на Олимпиаде, пожалуйста, оставьте ему повышенную ставку на четыре года», — указал на несправедливость фристайлист.

На Играх в Пекине Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе. В этой же дисциплине он стал третьим на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году.

Всего российские фристайлисты на Олимпиаде в Пекине завоевали три медали. Бронзовыми призерами также стали Илья Буров в лыжной акробатике и Анастасия Таталина в могуле.