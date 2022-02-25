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Бронзовый призер Игр в Пекине указал на несправедливость в начислении зарплаты

Призер ОИ-2022 Ридзик указал на несправедливость в начислении зарплаты по итогам Игр
Сергей Ридзик

Сергей Ридзик . Фото: @ridzon_sx

Российский фристайлист Сергей Ридзик пожаловался на систему начисления зарплаты по итогам Олимпийских игр. Его слова приводит «РБ Спорт».

По словам Ридзика, ставка в Центре спортивной подготовки составляет 30 тысяч рублей. При этом после успешного выступления на Олимпиаде атлету начисляется повышенный коэффициент в течение двух лет. «Это непонятно. Если человек добился результата на Олимпиаде, пожалуйста, оставьте ему повышенную ставку на четыре года», — указал на несправедливость фристайлист.

На Играх в Пекине Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе. В этой же дисциплине он стал третьим на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году.

Всего российские фристайлисты на Олимпиаде в Пекине завоевали три медали. Бронзовыми призерами также стали Илья Буров в лыжной акробатике и Анастасия Таталина в могуле.

Дарья Коршунова
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