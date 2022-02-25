ЕС принял санкции против Путина и Лаврова

В ЕС был принят ранее согласованный «самый жесткий в истории» пакет санкций против России, сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в личном Twitter-аккаунте.

«Совет ЕС по иностранным делам принял второй пакет санкций, который включает в себя заморозку активов президента России [Владимира Путина] и главы МИД [Сергея Лаврова]. Уже готовится третий пакет ограничений», — написал Ринкевич.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что саммит Европейского союза (ЕС) согласовал «самый жесткий в истории» пакет санкций против России. По его словам, это решение болезненно отразится и на Евросоюзе. Он уточнил, что санкции затронут транспортную, авиационную, космическую промышленности страны, а также кораблестроение.