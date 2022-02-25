Засветившей счет в банке стримерше заблокируют его после санкций США

Блогерша Александра Гаевская, дочь российского экс-губернатора Валерия Гаевского, известная также как стримерша Mira HS, может остаться в США без денег после объявленных президентом страны Джо Байденом санкций. Девушка проживает в Соединенных Штатах и пользуется картой банка ВТБ, счета которого заблокируют в США. На данные факты обратил внимание Telegram-канал «Двач».

Гаевская проживает в США около десяти лет. В ходе одной из своих трансляций она показала экран телефона, на котором высветилась информация о пополнении банковского счета ВТБ — общая сумма составила 787,6 тысячи долларов (более 60 миллионов рублей).

24 февраля Байден во время своего обращения объявил о введении санкций против четырех крупных российских банков, в том числе ВТБ. Он отметил, что их счета будут заблокированы. «Мы отрежем крупнейший российский банк, который удерживает более трети российских банковских активов, отрежем от американской финансовой системы», — сказал президент.

Помимо стримов, девушка также регулярно выкладывает в сети снимки в обнаженном виде. Ее мать Ольга Гаевская в 2017 году попала в пятерку богатейших жен чиновников с годовым доходом в 308 миллионов рублей.

Валерий Гаевский занимал пост губернатора Ставрополья с 2008 по 2012 год, в отставку он ушел по собственному желанию. Затем был назначен замминистра регионального развития России, в 2015-м — замминистра сельского хозяйства. С 2016 по 2021 год он представлял регион в Совете Федерации.