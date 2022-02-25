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Российские истребители отработали воздушный бой над Ростовской областью

Российские Су-27 и Су-30СМ ЮВО отработали перехват нарушителя и бой в ходе учений

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские истребители Су-27 и Су-30СМ применили в ходе плановых учений. Пилоты истребителей Южного военного округа (ЮВО) отработали перехват условного нарушителя границы и воздушный бой над Ростовской областью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

«Более 20 летчиков истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) выполнили в небе Ростовской области перехват условного нарушителя границы воздушного пространства. Военнослужащие отработали задачи одиночно, в составе пар, звеньев и групп», — говорится в сообщении.

Истребители подняли в воздух для перехвата воздушных целей в составе пар. После этого пилоты Су-27 и Су-30СМ перегруппировали машины в звенья и выполнили воздушный бой.

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В составе пар пилоты отработали развороты на форсаже, боевые виражи, а также элементы высшего пилотажа. Летчики выполнили петлю Нестерова, «бочку», «горку» и «клин». Упражнения выполняли на высотах до 5000 метров и сверхмалых высотах. В ходе отработки специальных упражнений экипажи провели в воздухе более 200 минут.

В феврале российские Су-30СМ Западного военного округа (ЗВО) отработали перехват самолета-разведчика условного противника. В рамках учений пилоты выполнили действия по принудительной посадке самолета.

Ранее в том же месяце в публикации Military Watch рассказали о превосходстве Су-30СМ2 над западными самолетами. Издание отмечает маневренность и дальность поражения целей ракетами «воздух-воздух».

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Даниил Иринин
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