Российские Су-30СМ отработали перехват самолета-разведчика

Российские Су-30СМ подняли в воздух для перехвата самолета-разведчика условного противника. В рамках учений экипажи авиационного полка Западного военного округа (ЗВО) выполнили действия по принудительной посадке самолета. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

«Самолет-разведчик был своевременно обнаружен и идентифицирован наземными радиотехническими средствами ПВО округа. На перехват «нарушителя» за считанные минуты с одного из аэродромов ЗВО была поднята дежурная пара Су-30СМ», — процитировали в пресс-службе командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева.

Отмечается, что экипажи Су-30СМ заняли район поиска и обнаружили цель. После этого летчики отработали действия по принудительной посадке самолета-разведчика условного противника.

Модернизированная версия двухместного многоцелевого истребителя получила двигатели с управляемым вектором тяги и новую радиолокационную станцию. Самолет может одновременно сопровождать до 15 целей.

В январе издание Military Watch включило Су-30СМ в число самых опасных самолетов в Европе. В публикации отметили максимальную дальность полета российских самолетов.