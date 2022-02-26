Российские и белорусские биатлонисты столкнулись с санкциями IBU

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о санкциях в отношении сборных России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте организации.

Теперь на этапах Кубка мира белорусские и российские биатлонисты будут выступать в нейтральном статусе. Помимо этого, во время награждений не будут звучать гимны стран, а биатлонисты не смогут получать очки в зачеты Кубка наций и эстафет. Запрет коснется и национальной символики и флагов. Следующий этап КМ пройдет в финском Контиолахти с 3 по 6 марта.

Ранее сборные Польши и Швеции заявили о своем отказе играть с россиянами в отборе на чемпионат мира в Катаре. Футбольные власти стран обратились в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой отменить матчи.

На фоне спецоперации российских вооруженных сил на территории Украины Санкт-Петербург был лишен права на проведение финала Лиги чемпионов. Соответствующее решение было принято на экстренном заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций.