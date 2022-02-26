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Президент Польши поддержал отказ сборной играть с Россией в отборе к ЧМ-2022

Президент Польши Дуда назвал правильным отказ сборной играть с Россией в отборе к ЧМ-2022

Фото: Agencja Wyborcza / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда в Twitter оценил отказ сборной страны от игры с национальной командой России в отборочном матче к чемпионату мира-2022.

Дуда назвал решение правильным. «С бандитами играть не нужно!» — заявил он.

Ранее 26 февраля глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша написал, что сборная страны отказалась от игры с национальной командой России в отборочном матче к чемпионату мира-2022. Он назвал это единственно верным решением. В сборной Польше заявили, что готовы к техническому поражению из-за этого.

Отборочный матч чемпионата мира России и Польши запланирован на 24 марта и должен пройти на московском стадионе «ВТБ Арена». 29 марта победитель поспорит за право выхода на мировое первенство с лучшим в паре Швеция — Чехия.

Анастасия Борисова
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