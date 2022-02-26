Зеленский заявил о запрете Турцией прохода военных кораблей России в Черное море

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган якобы наложил запрет на проход военных кораблей России в Черное море. Как сообщает РИА Новости, соответствующую информацию с благодарностями Зеленский опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«Благодарю моего друга, президента Турции Эрдогана, и народ Турции за их решительную поддержку. Запрет на проход военных кораблей РФ в Черное море и значительная военная и гуманитарная поддержка Украине чрезвычайно важны сегодня. Народ Украины этого никогда не забудет», — написал украинский лидер.

При этом газета «Джумхуриет» со ссылкой на источник в турецком правительстве опровергла эту информацию, уточняет ТАСС. По информации издания, Турция не вводила ограничения на проход российских военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

Официальных комментариев от турецкой стороны по закрытию проливов для российских военных кораблей пока не поступало.

Ранее посол Украины в Анкаре Василий Боднар рассказал, что украинские власти могут обратиться с просьбой о перекрытии пролива для России к турецкому правительству на основании Конвенции Монтре. 24 февраля посольство Украины в Турции запросило у Анкары закрыть пролив Дарданеллы для российских кораблей после начала военной операции в Донбассе.

25 февраля Турция отказалась закрыть российским военным кораблям проход в Черном море через проливы страны на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе на фоне сообщений об ухудшении ситуации в регионе и обращения властей Донецкой и Луганской народных республик за помощью к России.