В Совфеде оценили введение ответных мер против активов граждан США и ЕС

Член Совета Федерации Андрей Клишас считает введение ответных мер в отношении лиц из Европейского союза (ЕС) и США правомерным. Об этом в субботу, 26 февраля, он заявил РИА Новости.

Сенатор добавил, что считает национализацию активов иностранцев обоснованным шагом, так как Россия должна дать жесткий ответ на санкции Запада.

Ранее замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Москва может ответить на арест денег россиян арестом средств иностранцев и иностранных компаний в российских банках. Он также не исключил национализацию имущества лиц, которые имеют регистрацию в США, ЕС и других недружественных государствах.

26 февраля ЕС внес в санкционные списки зампредседателя Медведева, а также премьер-министра Михаила Мишустина и главу МВД Владимира Колокольцева. Решение было принято после начала Россией военной операции в Донбассе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Киев начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы.