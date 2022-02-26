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Спорт

Российские биатлонисты пропустят заключительные этапы Кубка мира

СБР заявил, что российские биатлонисты на будут участвовать в стартах Кубка мира

Фото: Globallookpress.com

Союз биатлонистов России (СБР) отреагировал на санкции Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении российских и белорусских биатлонистов. Об этом сообщается на сайте организации.

СБР объявил о том, что российские спортсмены пропустят заключительные этапе Кубка мира из-за решения IBU. Позицию международной организации СБР расценил как прямую дискриминацию в отношении российских спортсменов. «Мы возмущены подобными действиями IBU», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что IBU принял ряд решений, которые ограничивают права российских и белорусских спортсменов на этапах Кубка мира. В частности, биатлонистам этих стран запретили использование национальной символики и флага, а также обязали их выступать в нейтральном статусе.

На фоне спецоперации российских вооруженных сил на территории Украины Санкт-Петербург был лишен права на проведение финала Лиги чемпионов. Соответствующее решение было принято на экстренном заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций.

Николай Костюков
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