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В России госпитализировали 14 324 пациента с коронавирусом

Оперштаб сообщил о госпитализации 14 324 пациентов с коронавирусом за минувшие сутки

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России за минувшие сутки госпитализировали 14 324 пациента с коронавирусом. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Днем ранее в стране были госпитализированы 14 937 больных с COVID-19.

Уточняется, что за прошедший день полностью выздоровели 181 343 пациента. Число излечившихся за весь период пандемии в России достигло 3 321 314 человек.

Всего за минувшие сутки в стране было выявлено 122 995 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

Ранее в феврале врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в России. По его мнению, показатель в ближайшее время опустится ниже 100 тысяч случаев в сутки.

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Варвара Кошечкина
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