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Двое мирных жителей погибли в ЛНР из-за обстрелов украинских военных

Украинские силовики девять раз обстреляли ЛНР за сутки

Фото: РИА Новости

Украинские военные за сутки девять раз обстреляли Луганскую народную республику (ЛНР), пишет РИА Новости со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксировано девять обстрелов по семи населенным пунктам республики. Повреждено пять домостроений в населенном пункте Донецкий», — отметили военные. В результате обстрела погибли двое мирных жителей.

Ранее двое гражданских получили ранения из-за обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ), еще одна женщина погибла. Гражданские попали под огонь в Киевском районе города. Женщина оставалась в живых до приезда скорой помощи, однако спасти ее не удалось.

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Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал об ухудшении ситуации в Донбассе, назвал происходящее геноцидом и обратился за помощью к России. Также ДНР Денис Пушилин сообщил о резком обострении обстановки и обратился к президенту России с просьбой признать независимость республики.

Марина Совина
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