Появились подробности задержания российского судна в Ла-Манше

На борту российского сухогруза, задержанного в проливе Ла-Манш, находились 19 человек, им разрешили выйти на берег. Такие подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России во Франции.

Также появилась информация о причинах задержания судна: французские власти интересовали документы сухогруза, якобы принадлежащего компании из санкционного списка США. Однако в качестве формальной причины перехвата был назван таможенный досмотр.

В посольстве отметили, что решение о судьбе судна будет приниматься в судебном порядке. Российские дипломаты направят ноту протеста в МИД Франции и предпримут меры для защиты моряков.

Ранее в субботу, 26 февраля, Морская префектура Франции сообщила о перехвате российского сухогруза в Ла-Манше. Позднее в посольстве России в Париже пояснили, что в дипмиссию поступил срочный звонок от капитана судна, в котором он рассказал о задержании.

