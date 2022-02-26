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Зеленский заявил о желании Турции и Азербайджана устроить переговоры с Москвой

Президент Зеленский: Алиев и Эрдоган предложили организовать переговоры Киева и Москвы
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании лидеров Турции и Азербайджана Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева организовать переговоры Киева и Москвы. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Зеленского, президенты сами предложили устроить встречу с Россией. «Это можно только приветствовать», — прокомментировал ситуацию он.

Ранее стало известно, что Зеленский согласился на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, в настоящее время Киев ведет консультации с Москвой о времени и месте переговоров. Позже сообщалось, что президент Украины попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета стать посредником на встрече.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

Марина Совина
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