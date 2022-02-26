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Стало известно о будущем украинского футболиста «Зенита»

В «Зените» опровергли слухи о разрыве контракта с украинским футболистом Ракицким

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Представители петербургского «Зенита» заявили, что украинский защитник Ярослав Ракицкий продолжит выступать за команду. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы клуба, передает РИА Новости.

В клубе опровергли слухи о разрыве соглашения с 32-летним игроком. «Контракты со всеми футболистами действуют и выполняются в соответствии с контрактными условиями», — подчеркнули сине-бело-голубые.

В январе представитель Ракцикого Максим Дудченко допустил, что переговоры с «Зенитом» о новом соглашении могут зайти в тупик. Агент игрока заявил, что Ракицкий может оказаться в другой команде.

Контракт Ракицкого с сине-бело-голубыми истекает в июне 2022 года. До перехода в «Зенит» Ракицкий играл за донецкий «Шахтер». В его активе также пять голов в 54 матчах в составе сборной Украины, в которую он перестал призываться после перехода в российский клуб.

Андрей Стрельцов
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