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Рогозин рассказал о влиянии санкций на «Роскосмос»

Рогозин заявил, что санкции на поставку электроники обременительны для «Роскосмоса»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью журналу «Русский космос» рассказал о влиянии западных санкций на госкорпорацию.

По его словам, санкционный режим стал одной из причин переноса запусков ряда российских спутников в 2021 году. «Все еще сохраняющаяся зависимость нашей отрасли от импортных комплектующих, что стало обременительной ношей на фоне жесточайших санкций против России. Особенно это касается микроэлектроники категории Space», — сказал менеджер.

Рогозин уточнил, что для снижения зависимости в госкорпорации «несколько лет назад сформировали портфель заказов для отечественных предприятий микроэлектроники на первоочередные комплектующие».

«Эти предприятия находятся вне контура "Роскосмоса" (конкретно — в ведении Минпромторга России). Однако для перехода на импортонезависимую электронно-компонентную базу конструкторам приходится перепроектировать отдельные системы космических аппаратов», — добавил глава «Роскосмоса».

Рогозин отметил, что в госкорпорации приступили к «использованию универсальных технологических и схемотехнических решений», когда, например, вместо выбора «до девяти различных бортовых вычислительных машин» задействуются «два-три универсальных компьютера».

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Ранее гендиректор «Роскосмоса» сообщил, что госкорпорация приостановит сотрудничество с Европой по запускам ракет «Союз-2» с Куру. Тогда же Рогозин назвал невозможным продолжение сотрудничества с США по российскому проекту «Венера-Д».

В феврале США и Евросоюз ввели против России санкции из-за спецоперации в Донбассе.

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Иван Потапов
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