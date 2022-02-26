Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал невозможным участие США в российском проекте «Венера-Д». Об этом руководитель госкорпорации сообщил ТАСС.

«В условиях санкций участие США в проекте невозможно», — сказал менеджер.

По его словам, миссия будет реализована Россией самостоятельно или вместе с Китаем. Рогозин уточнил, что дал указание начать переговоры с китайской стороной по согласованию и взаимной технической поддержке миссий в дальний космос.

В заявлении РИА Новости глава госкорпорации подтвердил, что после введенных санкций считает неуместным «продолжение участия США в российском проекте разработки и создания межпланетной станции».

Ранее Рогозин заявил, что «Роскосмос» приостанавливает сотрудничество с Евросоюзом по запускам ракет «Союз-2» с космодрома Куру.

В феврале США и Евросоюз ввели против России санкции из-за спецоперации в Донбассе.

В ноябре 2021 года Рогозин заявил, что если Россия к 2030 году не запустит миссию к Венере, то «вывалится» из тройки космических держав.

В сентябре 2020 года глава «Роскосмоса» назвал Венеру русской планетой, на которую у России есть определенные планы.

В рамках миссии «Венера-Д» планируется изучить, в частности, поверхность, атмосферу и внутреннее строение планеты.