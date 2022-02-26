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S&P изменило кредитные рейтинги России

Агентство S&P понизило кредитный рейтинг России в иностранной валюте с «ВВВ-» до «BB+»

Фото: Pixabay

Международное рейтинговое агентство S&P Global изменило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной и ее рейтинг национальной валюте, сообщается на сайте организации.

В частности, долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Росси в иностранной валюте понизился с «ВВВ-» до «ВВ+», а рейтинг в национальной валюте — с «ВВВ» до «ВВВ-».

Сейчас рейтинги России находятся в список CreditWatch с негативным прогнозом.

Ранее агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России со стабильным прогнозом. В организации сообщили, что показатель остается на уровне «BBB» и поддерживается устойчивым уровнем внешнего фискального баланса, а также наиболее низким у«ровнем государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов».

Fitch допускало, что в 2021 году доходы России от нефти и газа могут превысить уровень допандемийного 2019 года на фоне высоких цен на эти виды топлива. Отмечалось, что поступления за эти ресурсы достигнут около 125 миллиардов долларов, или порядка девяти триллионов рублей.

Марина Совина
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