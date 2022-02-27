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Поднявшая цены российская сеть магазинов электроники пообещала их опустить

Глава ретейлера DNS Алексеев пообещал снизить цены на электронику

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Крупная российская сеть магазинов электроники и бытовой техники DNS, которая на фоне роста курса доллара подняла цены на ряд товаров, снизит их на большой перечень ассортимента. Об этом в своем Telegram сообщил директор DNS Дмитрий Алексеев.

Он заявил, что «куча цен вообще не менялась». «Не нужно устраивать паники, никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины. Кроме этого, мы на большой перечень товаров понизим цены», — пообещал бизнесмен.

25 февраля Алексеев заявил, что DNS столкнулась с высоким спросом среди покупателей и подняла цены на 30 процентов. «Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта (...) Я понимаю, что цены в магазинах вызывают раздражение, как и цифры на табло с курсами валют. Но такова реальность», — объяснил он, добавив, что продажи ретейлера выросли почти вдвое, поэтому нельзя исключать дальнейший рост цен.

Ранее крупнейшие мировые производители процессоров Intel и AMD приостановили поставки своей продукции в Россию. Один из собеседников издания рассказал, что американские компании в устной форме объявили о своем решении российским производителям электроники. Он уточнил, что китайские партнеры уже получают уведомления от локального офиса Intel о запрете на поставки процессоров в Россию.

Марина Совина
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