МИД Белоруссии сообщил о подготовке переговоров России и Украины в Гомеле

Белоруссия осуществила подготовку к переговорам делегаций России и Украины в Гомеле, помогает в решении протокольных вопросов. Об этом пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз сообщил РИА Новости.

Представитель ведомства подтвердил, что российская делегация уже прибыла в Гомель. По его словам, белорусская сторона помогает в решении не только протокольных, но и логистических и иных вопросов, связанных с предстоящими переговорами.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация прибыла в Гомель и ждет украинскую сторону. Он рассказал, что в делегацию вошли представители различных ведомств, в том числе МИД, Минобороны и администрации президента.

В ночь на 25 февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов провести переговоры с Россией о нейтральном статусе Украины. Российский президент Владимир Путин в ответ выразил готовность отправить делегацию на подобные переговоры. Изначально в качестве места для проведения встречи двух делегаций назывался Минск. Позже Песков сообщил, что украинская сторона сначала предложила провести переговоры в Варшаве, а затем взяла паузу и перестала выходить на связь.