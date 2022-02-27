Путин назвал нелегитимными западные санкции

Российский президент Владимир Путин назвал санкции, введенные западными странами против Москвы, нелегитимными. Об этом сообщает ТАСС.

Он также обвинил должностные лица стран Запада в агрессивных высказываниях в адрес России.

Ранее Запад ввел против России жесткие санкции в связи с российской военной операцией в Донбассе. Под ограничения попал ряд российских банков, их также отключат от SWIFT. Также планируется заморозить активы Банка России. Рестрикции также были введены против десятков российских компаний, в частности предприятия военно-промышленного комплекса. В обновленные санкционные списки были включены высокопоставленные российские чиновники, а также президент страны Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.