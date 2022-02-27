Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Путин назвал нелегитимными западные санкции

Путин обвинил должностные лица стран Запада в агрессивных высказываниях в адрес России

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Российский президент Владимир Путин назвал санкции, введенные западными странами против Москвы, нелегитимными. Об этом сообщает ТАСС.

Он также обвинил должностные лица стран Запада в агрессивных высказываниях в адрес России.

Ранее Запад ввел против России жесткие санкции в связи с российской военной операцией в Донбассе. Под ограничения попал ряд российских банков, их также отключат от SWIFT. Также планируется заморозить активы Банка России. Рестрикции также были введены против десятков российских компаний, в частности предприятия военно-промышленного комплекса. В обновленные санкционные списки были включены высокопоставленные российские чиновники, а также президент страны Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Делегация Украины выехала на переговоры с Россией в Белоруссию
Таксист взял с туриста из США 21,5 тысячи рублей за поездку из Шереметьево
Путин назвал нелегитимными западные санкции
Путин встретился с Шойгу для обсуждения ситуации на Украине
Путин приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства
Еще один иностранный клуб объявил об отказе играть в КХЛ
Кадыров призвал к началу крупномасштабной операции на Украине
Раскрыты детали переговоров Путина, Лукашенко и Зеленского о встрече в Гомеле
Росавиация потребовала от авиакомпаний согласовывать отмену рейсов в Калининград
Немецкий депутат призвал не забывать о вкладе России в объединение Германии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.