Стало известно о прекращении трансляции РБК в Латвии

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии решил прекратить ретрансляцию российского канала РБК на территории республики. Об этом стало известно из заявления главы NEPLP Ивара Аболиньша, передает РИА Новости.

«Решение (о запрете РБК — прим. «Ленты.ру») принято в связи с нарушениями, которые напрямую угрожают национальной безопасности Латвии, и вступает в силу немедленно. Ретрансляция телеканала в Латвии запрещена на три года», — сообщил он.

Также Аболиньш не исключил принятие новых решений о запрете российских телеканалов в понедельник, 28 февраля.

Ранее финский телеоператор Elisa решил прекратить трансляцию канала RT на территории Финляндии. «Мы хотим продемонстрировать нашу поддержку Украине и поэтому решили закрыть канал Russia Today», — сообщалось в официальном заявлении компании. 26 февраля сообщалось о приостановке вещание RT в Австралии на фоне обеспокоенности ситуацией на Украине.

24 февраля Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе на фоне сообщений об ухудшении ситуации в регионе и обращения властей Донецкой и Луганской народных республик за помощью к России.