РФС прокомментировал угрозу отмены матчей сборной России в стыках к ЧМ-2022

Российский футбольный союз (РФС) выступил с заявлением относительно угрозы отмены матчей сборной России в стыках чемпионата мира в Катаре. Текст приводит Sport24.

В РФС подчеркнули, что организация не получала информации от Международной федерации футбола (ФИФА) относительно переноса или отмены матчей отборочного раунда чемпионата мира в Катаре. Встречи запланированы на 24 и 29 марта. РФС выразил готовность предоставить необходимые гарантии соблюдения мер безопасности для проведения матчей на территории России.

Ранее футбольные власти Польши, Швеции и Чехии выступили против проведения матчей с россиянами. Решение об отмене или переносе игр должно принять ФИФА.

Сборная России не сумела обеспечить себе прямую путевку на ЧМ-2022. Она уступила лидерство в группе Хорватии в заключительном туре отборочного турнира.