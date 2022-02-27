В ЛНР подтвердили причину взрыва на нефтебазе в Ровеньках

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) подтвердила причину взрыва на нефтебазе в Ровеньках. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили в милиции, удар по нефтебазе со стороны украинских сил был нанесен 26 февраля. Представительство ЛНР в СЦКК добавило, что украинская сторона применила тактические ракетные комплексы 9К79-1 «Точка-У».

О взрыве на нефтебазе в городе Ровеньки стало известно 26 февраля. В результате произошел пожар, загорелось около 200 тонн дизельного топлива.