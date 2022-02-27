Sputnik сообщил о блокировке YouTube-канала на территории Украины

YouTube-канал «Sputnik на русском» заблокирован на территории Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

«YouTube заблокировал канал Sputnik на русском на территории Украины», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Google остановил монетизацию для российских СМИ с государственным финансированием. Компания запретила им размещать рекламу на своих ресурсах.

О введении аналогичных мер заявил и Facebook.