Литва прекратила трансляцию российских телеканалов, передает РИА Новости со ссылкой на телеоператора Telia.

«Telia в воскресенье из-за возможных санкций ЕС и США в отношении владельцев российских телеканалов остановила всю их ретрансляцию. Из 40 российских телеканалов четыре уже в пятницу были остановлены по указанию телерадиокомиссии Литвы», — сказано в заявлении компании.

Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил прекратить ретрансляцию российского канала РБК на три года. Глава совета Ивар Аболиньш не исключил принятия новых решений о запрете российских телеканалов 28 февраля.

До этого австралийский спутниковый оператор Foxtel приостановил вещание российского телеканала Russia Today (RT).