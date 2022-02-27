Путин встретился с Шойгу для обсуждения ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. Поводом для встречи в Кремле послужило обсуждение ситуации по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе беседы Путин отметил, что Запад в отношении России предпринимает недружественные действия в экономической сфере, имея ввиду ранее принятые санкции. При этом, отметил российский лидер, высшие должностные лица стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес российской стороны.

Ранее стало известно, что Европейский союз внес в санкционные списки зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МВД Владимира Колокольцева и других российских чиновников. Документ Евросоюза также подтвердил введение санкций против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. К заявлению приложен список из 98 фамилий всех включенных в черный список ЕС, число фигурантов которого таким образом увеличилось до 670 человек.

Минфин США сообщил, что Соединенные Штаты ввели санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, а также ряда других членов Совбеза России.

24 февраля Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе на фоне сообщений об ухудшении ситуации в регионе и обращения властей Донецкой и Луганской народных республик за помощью к России.