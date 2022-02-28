МИД опроверг информацию об отзыве российских послов из стран ЕС

Речи о том, чтобы отозвать послов России из стран Европейского союза, пока не идет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы МИД РФ Евгения Иванова.

После начала военной операции России в Донбассе 24 февраля Госдепартамент США объявил о высылке из Вашингтона советника-посланника посольства России. В своем комментарии российский посол подтвердил, что дипмиссия получила ноту Госдепа о том, что дипломат Сергей Трепелков объявлен «персоной нон грата».