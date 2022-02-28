Греция закрыла воздушное пространство для российских самолетов

Власти Греции закрыли воздушного пространства страны для самолетов из России с понедельника, 28 февраля. Об этом пишет РИА Новости.

«Управление гражданской авиации (УГА) сообщает об издании авиационной инструкции (notam) о запрете полетов российских самолетов в национальном воздушном пространстве Греции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что директива о запрете использования российскими авиаперевозчиками воздушного пространства Греции применяется на основании решения Евросоюза о закрытии всего воздушного пространства ЕС для России. Документ будет действовать в течение трех месяцев.

Так, в инструкции указано, что воздушные суда, принадлежащие России, российским авиакомпаниям или находящимся под российским контролем, включая частные самолеты, запрещается приземляться, взлетать, входить и проходить через воздушное пространство Греции. Директива не распространяется на полеты, представляющие гуманитарный интерес, медицинские полеты и полеты в поисково-спасательных целях, а также все аварийные полеты.

