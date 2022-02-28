Во время референдума в Белоруссии задержали сотни человек

В Белоруссии во время референдума по поправкам в Конституцию республики были задержаны около 800 человек. Об этом белорусское МВД сообщает в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что сотни человек были задержаны за различные нарушения общественного порядка. «В настоящее время проводится проверка для дачи правовой оценки их действиям. Некоторые из них ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные правонарушения», — добавили в МВД.