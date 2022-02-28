Байден проведет разговор с союзниками по Украине

Президент США Джо Байден в понедельник, 28 февраля, проведет телефонный разговор с союзниками и партнерами, посвященный ситуации вокруг Украины и мерам против РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

В графике американского лидера уточняется, что разговор намечен на 11:15 по вашингтонскому времени (19:15 по московскому), он пройдет в закрытом для прессы режиме.

«Президент по защищенной линии связи поговорит с союзниками и партнерами, чтобы обсудить последние события, связанные с нападением РФ на Украину, а также скоординировать наш единый ответ», — говорится в сообщении.

Список участников разговора не раскрывается.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки дала оценку отношениям России и США, отметив, что в они находятся не в том состоянии, чтобы страны могли вести дела «как обычно».

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Глава государства сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).