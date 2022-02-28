Запад захотел остановить Россию

Антироссийские санкции Запада не направлены на смену власти в России, но нацелены на то, чтобы остановить ее, заявил представитель канцелярии премьер-министра Британии Бориса Джонсона, сообщает ТАСС с ссылкой на агентство PA.

«Мы не стремимся к смене режима. Мы говорим о том, как остановить Россию, которая захотела подчинить демократическую страну. Таков был наш посыл на протяжении всего времени», — заявил представитель премьера. Он отметил, что позиция Джонсона заключается в том, что мировое сообщество должно относиться к российским властям «как к государству-изгою»

По информации представителя канцелярии, в скором времени британское правительство представит новый пакет санкций против физических и юридических лиц, а сам Джонсон отправится в Европу для встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Швейцария решила признать санкции Евросоюза, введенные в отношении России, и наложить аналогичные ограничения в связи с ситуацией на Украине.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий.