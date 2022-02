Диетолог рассказал о еде в регионах с необычно высоким количеством долгожителей

Американский диетолог Билл Брэдли рассказал, что едят на завтрак в регионах, где особенно много долгожителей. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!.

По словам эксперта, у него часто спрашивают о еде обитателей греческих островов Икария и Крит. В 1950-е годы на Крите была самая высокая продолжительность жизни в мире, а на Икарии до сих пор необычно большая доля населения старше ста лет. Характерной чертой диеты на данных островах Брэдли считает частый отказ от завтраков, который он сравнивает с периодическим голоданием. «Если завтрак все же есть, то это обычно что-то простое вроде йогурта с медом, каких-нибудь фруктов и орехов, бездрожжевого хлеба и нерафинированного оливкового масла», — пояснил диетолог.

Похожая картина наблюдается и на итальянском острове Сардиния, где значительное количество людей доживает до ста лет. Как и жители Икарии и Крита, сардинцы предпочитают не завтракать или же обходятся вымоченным в молоке старым хлебом и сухарями с помидорами и оливковым маслом.

Высокую продолжительность жизни на японской Окинаве Брэдли связывает с тем, что основу диеты ее жителей составляют продукты брожения соевых бобов и водоросли. «Традиционный окинавский завтрак подается на нескольких маленьких тарелках и состоит из разнообразной ферментированной пищи, свежих овощей и зелени, а также водорослей, — утверждает он. — Нет ничего удивительного в том, что люди, которые едят больше овощей и фруктов, живут дольше, но главная особенность окинавского завтрака — это такие ингредиенты как мисо, натто и водоросли».

В американском городе Лома-Линда, известном необычно высоким количеством долгожителей, очень любят овес, утверждает Брэдли. По его словам, там часто завтракают овсянкой с кленовым сиропом и орехами, готовят овсяные вафли, едят гранолу из овсянки и пшенную кашу.

Ранее 102-летний долгожитель из США, который до сих пор водит машину, раскрыл секрет своего долголетия. Мужчина уверен, что прожил так долго, потому что любит читать.