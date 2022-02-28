Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Диетолог рассказал о еде в регионах с необычно высоким количеством долгожителей

Диетолог Билл Брэдли рассказал о завтраках в регионах с высокой продолжительностью жизни

Фото: Valeria Tassisto / Unsplash

Американский диетолог Билл Брэдли рассказал, что едят на завтрак в регионах, где особенно много долгожителей. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!.

По словам эксперта, у него часто спрашивают о еде обитателей греческих островов Икария и Крит. В 1950-е годы на Крите была самая высокая продолжительность жизни в мире, а на Икарии до сих пор необычно большая доля населения старше ста лет. Характерной чертой диеты на данных островах Брэдли считает частый отказ от завтраков, который он сравнивает с периодическим голоданием. «Если завтрак все же есть, то это обычно что-то простое вроде йогурта с медом, каких-нибудь фруктов и орехов, бездрожжевого хлеба и нерафинированного оливкового масла», — пояснил диетолог.

Материалы по теме:
«Я виню дьявола» Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
«Я виню дьявола»Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
6 июня
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января

Похожая картина наблюдается и на итальянском острове Сардиния, где значительное количество людей доживает до ста лет. Как и жители Икарии и Крита, сардинцы предпочитают не завтракать или же обходятся вымоченным в молоке старым хлебом и сухарями с помидорами и оливковым маслом.

Высокую продолжительность жизни на японской Окинаве Брэдли связывает с тем, что основу диеты ее жителей составляют продукты брожения соевых бобов и водоросли. «Традиционный окинавский завтрак подается на нескольких маленьких тарелках и состоит из разнообразной ферментированной пищи, свежих овощей и зелени, а также водорослей, — утверждает он. — Нет ничего удивительного в том, что люди, которые едят больше овощей и фруктов, живут дольше, но главная особенность окинавского завтрака — это такие ингредиенты как мисо, натто и водоросли».

В американском городе Лома-Линда, известном необычно высоким количеством долгожителей, очень любят овес, утверждает Брэдли. По его словам, там часто завтракают овсянкой с кленовым сиропом и орехами, готовят овсяные вафли, едят гранолу из овсянки и пшенную кашу.

Ранее 102-летний долгожитель из США, который до сих пор водит машину, раскрыл секрет своего долголетия. Мужчина уверен, что прожил так долго, потому что любит читать.

Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского назвали главную цель переговоров с Россией
В Совфеде призвали Украину повернуться лицом к России
МИД Китая выступил против санкций в отношении России
Украина пообещала «не сдать ни метра» на переговорах с Россией
Диетолог рассказал о еде в регионах с необычно высоким количеством долгожителей
Назван единственный алгоритм решения проблем экономики России
Авиакомпания «Победа» отменила все рейсы в Европу
На Украине раскрыли состав делегации на переговорах с Россией
Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве
Изучено новое чувство у домашних собак
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.