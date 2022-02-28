Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Кабмин Турции обсудит требование Украины закрыть проливы для российских кораблей

Кабмин Турции 28 февраля обсудит требование Украины закрыть проливы для кораблей России

Фото: Murad Sezer / Reuters

Кабмин Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсудит в понедельник, 28 февраля, требование Украины закрыть проливы для российских военных кораблей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

«Украина требует от Анкары закрыть проливы для российских военных кораблей в соответствии с Конвенцией Монтрё. Ожидается, что эта просьба будет обсуждена на заседании», — говорится в сообщении.

Ранее спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, комментируя призывы Киева закрыть проход через свои проливы для российских кораблей, чтобы те не попали в Черное море, заявил, что Анкара будет строго соблюдать соглашение Монтре. По этой причине турецкие власти не пойдут на подобные шаги, подчеркнул он.

24 февраля посол Украины в Анкаре Василий Боднар рассказал, что украинские власти могут обратиться с просьбой о перекрытии пролива для России к турецкому правительству на основании Конвенции Монтре. 24 февраля посольство Украины в Турции запросило у Анкары закрыть пролив Дарданеллы для российских кораблей после начала военной операции в Донбассе.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Курсы доллара и евро достигли 113 и 127 рублей в ходе торгов
Россиянин предстанет перед судом за убийство своего знакомого и кражу
Глава ДНР попал под обстрел и рассказал о своем состоянии
В Совфеде предрекли катастрофические последствия для Запада из-за санкций
Названы наиболее частые проявления омикрона на коже
ЦБ объявил о мерах поддержки банков в условиях санкций
Названы плюсы жизни в районе Некрасовка
Кабмин Турции обсудит требование Украины закрыть проливы для российских кораблей
Ибрагимович назвал условие завершения карьеры
СКР расследует факты пыток российских военнослужащих украинцами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.