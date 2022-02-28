Кабмин Турции обсудит требование Украины закрыть проливы для российских кораблей

Кабмин Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсудит в понедельник, 28 февраля, требование Украины закрыть проливы для российских военных кораблей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

«Украина требует от Анкары закрыть проливы для российских военных кораблей в соответствии с Конвенцией Монтрё. Ожидается, что эта просьба будет обсуждена на заседании», — говорится в сообщении.

Ранее спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, комментируя призывы Киева закрыть проход через свои проливы для российских кораблей, чтобы те не попали в Черное море, заявил, что Анкара будет строго соблюдать соглашение Монтре. По этой причине турецкие власти не пойдут на подобные шаги, подчеркнул он.

24 февраля посол Украины в Анкаре Василий Боднар рассказал, что украинские власти могут обратиться с просьбой о перекрытии пролива для России к турецкому правительству на основании Конвенции Монтре. 24 февраля посольство Украины в Турции запросило у Анкары закрыть пролив Дарданеллы для российских кораблей после начала военной операции в Донбассе.