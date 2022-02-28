Канада ввела санкции против Банка России

Канада запретила своим финансовым институтам все транзакции с Центробанком (ЦБ) России, блокирует активы суверенных фондов благосостояния РФ и сделки с ними, сообщили в Министерстве финансов страны.

Министр финансов и заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд объявила, что всем канадским финансовым учреждениям запрещается совершать какие-либо транзакции с российским Центральным банком. Кроме того, Канада замораживает активы и вводит запрет на операции с российскими фондами национального благосостояния.

28 февраля Минфин США запретил осуществлять операции с российским ЦБ, Фондом национального благосостояния (ФНБ) и Минфином России. Американские санкции против ЦБ и ФНБ лишают их доступа к активам в США или номинированным в долларах.

Ранее Евросоюз (ЕС) запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка (ЦБ) России. Однако, как отмечается в документе организации, властям ЕС можно разрешать транзакции с Банком России, если это «строго необходимо» для финансовой стабильности Евросоюза.

Санкции были введены после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса.