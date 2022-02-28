В России потребовали от TikTok убрать из рекомендаций для детей военный контент

Роскомнадзор потребовал от администрации социальной сети TikTok убрать из рекомендаций для несовершеннолетних любой контент военной и политической направленности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В регуляторе заявили, что в последнее время стали выявлять в рекомендациях детской аудитории соцсети контент по специальной военной операции в Донбассе, а также связанный с этой темой политической контент.

Отмечается, что обнаруженные в TikTok материалы о спецоперации «в большинстве случаев имеют ярко выраженный антироссийский характер».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор направил руководству компании Google письмо с требованием ограничить доступ к контекстной рекламе, под видом которой передаются недостоверные данные о спецоперации в Донбассе. В частности, речь шла о материалах, которые содержали сведения о якобы многочисленных жертвах среди российских военных, а также гражданского населения Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбы о военной помощи от руководителей Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР).

