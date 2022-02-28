Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В России потребовали от TikTok убрать из рекомендаций для детей военный контент

Роскомнадзор потребовал от соцсети TikTok убрать из рекомендаций для детей военный контент

Фото: SheldonÂ Cooper / Globallookpress.com

Роскомнадзор потребовал от администрации социальной сети TikTok убрать из рекомендаций для несовершеннолетних любой контент военной и политической направленности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В регуляторе заявили, что в последнее время стали выявлять в рекомендациях детской аудитории соцсети контент по специальной военной операции в Донбассе, а также связанный с этой темой политической контент.

Отмечается, что обнаруженные в TikTok материалы о спецоперации «в большинстве случаев имеют ярко выраженный антироссийский характер».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор направил руководству компании Google письмо с требованием ограничить доступ к контекстной рекламе, под видом которой передаются недостоверные данные о спецоперации в Донбассе. В частности, речь шла о материалах, которые содержали сведения о якобы многочисленных жертвах среди российских военных, а также гражданского населения Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбы о военной помощи от руководителей Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР).

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Минфин США запретил операции с Банком России
Apple «похоронит» свои самые дешевые часы
Франция арестует вклады россиян
В Петербурге участникам ОПГ дали до 24 лет за похищение и убийства бизнесменов
На Украине начали задерживать чиновников за госизмену
В офисе Зеленского заявили о требованиях на переговорах с Россией
ЦБ объяснил повышение ставки
В России потребовали от TikTok убрать из рекомендаций для детей военный контент
Путин потребовал сохранить ставки по кредитам на прежнем уровне
Стилисты составили список неудачных вещей из магазина Zara
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.