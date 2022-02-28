Франция пригрозила Белоруссии санкциями

Франция не признала итоги референдума в Белоруссии по обновленной версии конституции и пригрозила санкциями из-за участия в конфликте России и Украины, говорится в сообщении МИД Французской Республики, сообщает агентство Reuters.

«Франция остается на стороне народа Белоруссии, белорусы имеют право выбрать Европу, демократию и мир. Вместе с тем, власти Франции вместе с союзниками по НАТО оставляют за собой право принять необходимые меры в связи с участием Белоруссии в конфликте между Россией и Украиной», — сообщил МИД.

27 февраля глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко сообщил, что большинство белорусов проголосовали за поправки в конституцию на референдуме. Ранее Лукашенко утверждал, что отменить голосование может только война.