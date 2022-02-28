Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Франция пригрозила Белоруссии санкциями

МИД Франции сообщил, что власти не признают итоги референдума в Белоруссии

Фото: Сергей Шелег / Reuters

Франция не признала итоги референдума в Белоруссии по обновленной версии конституции и пригрозила санкциями из-за участия в конфликте России и Украины, говорится в сообщении МИД Французской Республики, сообщает агентство Reuters.

«Франция остается на стороне народа Белоруссии, белорусы имеют право выбрать Европу, демократию и мир. Вместе с тем, власти Франции вместе с союзниками по НАТО оставляют за собой право принять необходимые меры в связи с участием Белоруссии в конфликте между Россией и Украиной», — сообщил МИД.

27 февраля глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко сообщил, что большинство белорусов проголосовали за поправки в конституцию на референдуме. Ранее Лукашенко утверждал, что отменить голосование может только война.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Российские силы сдерживания перешли в особый режим несения боевого дежурства
В Москве задержали обстрелявшего бойца ММА охранника
«Лента.ру» опровергла хакерскую атаку на сайт
Стало известно о роли Абрамовича в переговорах между Россией и Украиной
В ЛНР заявили о необходимости жестких условий для прекращения спецоперации
Названо число прибывших в Германию беженцев с Украины
В Германии оценили возможность продления работы атомной электростанции
Швейцария отказалась играть со сборной России по футболу
Началось проектирование газопровода из России в Китай
Появление бесплатных игр в Steam опровергли
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.