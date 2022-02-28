В России заявили о напряженной ситуации с газом в Европе

Нехватка газа в европейских хранилищах (ПХГ) может стать критической. Высокие цены на голубое топливо снижают спрос на новые поставки. Из-за этого закачанный летом газ может закончиться в короткие сроки, рассказал «Ленте.ру» замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

Газовые запасы в ПХГ Европы снизились до минимума. Ситуация может привести к тому, что в течение месяца жители европейских государств столкнутся с трудностями, уверен аналитик Алексей Гривач.

«Ситуация там действительно напряженная, так как ПХГ выполняют важную функцию балансировки рынка в случае пикового спроса или проблем на стороне предложения. Аномально теплый февраль и сохранение очень высоких цен на рынке позволили сократить отбор газа из ПХГ в течение последних недель. И оставшегося газа может хватить до конца отопительного сезона, а это еще 30-40 дней. Но только если не будет сбоев текущих поставок газа из других источников», — объяснил Гривач.

Чтобы в этом году восполнить запасы, Европе потребуется закачать столько газа, сколько никогда ранее не закачивалось за один летний сезон, отметили ранее в «Газпроме». Нестабильность цен на голубое топливо может сказаться на стоимости поставок. При этом вряд ли европейцам будет просто найти другие источники поставок, кроме российского рынка, считает специалист:

Прямо сейчас альтернативы практически нет без большого ущерба для своих потребителей. Есть некоторый потенциал увеличения поставок СПГ и дальнейшего разрушения спроса на газ в Европе, но они совокупно не покрывают потребностей в российском газе Алексей Гривач замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ)

«Цены на споте могут быть любыми. Когда пару лет назад было очень холодно на северо-западе США, которые в то время уже наращивали экспорт СПГ, цена газа на площадке превышала 100 долларов за мБТЕ. Грубо говоря, больше 3500 долларов за тысячу кубометров. В стране-экспортере. Это было разово и недолго, но имело место», — пояснил аналитик.

Как сообщает «Газпром», объем активного газа в ПХГ снизился на 21,5 процента, до 7,9 миллиарда кубометров.