Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Застрявших за рубежом россиян вывезут по гуманитарным каналам

Вице-премьер Чернышенко поручил вывезти россиян из-за рубежа по гуманитарным каналам
Дмитрий Чернышенко

Дмитрий Чернышенко. Фото: Правительство Российской Федерации / Globallookpress.com

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Минтрансом и МИД организовать вывоз российских туристов, застрявших за рубежом, по гуманитарным каналам. Об этом пишет РИА Новости.

«Ростуризму совместно с Минтрансом и МИДом РФ организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам», — распорядился Чернышенко.

Ранее в феврале российские туроператоры приостановили продажу туров по ряду направлений. Так, в системах бронирования вечером в воскресенье, 27 февраля, стали недоступны туры на все даты, начиная с 28 февраля, в Доминикану, Мексику, Венесуэлу и на Кубу.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ответные меры России на закрытие воздушного пространства стран Европы для российской авиации. «Разумеется, здесь будут ответы, руководящим принципом будет принцип взаимности. И конечно, во главу угла будут ставиться наши собственные интересы», — заявил пресс-секретарь президента России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Российские силы сдерживания перешли в особый режим несения боевого дежурства
В Москве задержали обстрелявшего бойца ММА охранника
«Лента.ру» опровергла хакерскую атаку на сайт
Стало известно о роли Абрамовича в переговорах между Россией и Украиной
В ЛНР заявили о необходимости жестких условий для прекращения спецоперации
Названо число прибывших в Германию беженцев с Украины
В Германии оценили возможность продления работы атомной электростанции
Швейцария отказалась играть со сборной России по футболу
Началось проектирование газопровода из России в Китай
Появление бесплатных игр в Steam опровергли
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.