Застрявших за рубежом россиян вывезут по гуманитарным каналам

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Минтрансом и МИД организовать вывоз российских туристов, застрявших за рубежом, по гуманитарным каналам. Об этом пишет РИА Новости.

«Ростуризму совместно с Минтрансом и МИДом РФ организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам», — распорядился Чернышенко.

Ранее в феврале российские туроператоры приостановили продажу туров по ряду направлений. Так, в системах бронирования вечером в воскресенье, 27 февраля, стали недоступны туры на все даты, начиная с 28 февраля, в Доминикану, Мексику, Венесуэлу и на Кубу.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ответные меры России на закрытие воздушного пространства стран Европы для российской авиации. «Разумеется, здесь будут ответы, руководящим принципом будет принцип взаимности. И конечно, во главу угла будут ставиться наши собственные интересы», — заявил пресс-секретарь президента России.