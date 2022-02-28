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Задержали выстрелившего в бойца ММА охранника российского фитнес-клуба

В Москве задержали охранника фитнес-клуба, выстрелившего в грудь бойцу ММА Казаху

Фото: Globallookpress.com

В Москве полицейские задержали охранника российского фитнес-клуба, который после ссоры выстрелил в бойца ММА Багдата Дюсембаева, известного под прозвищем Казах. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчину задержали по адресу его проживания. Возбуждено уголовное дело.

Конфликт со стрельбой произошел 16 февраля на парковке фитнес-клуба в Донском районе столицы. Охранник поссорился с Казахом, после чего достал пистолет и выстрелил в грудь оппоненту. Пострадавший был госпитализирован в одну из больниц Москвы.

Багдат Дюсембаев выступает в любительском ММА. На его счету семь поединков, в которых он одержал две победы, потерпел четыре поражения, и один раз была ничья.

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Мария Рубникович
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