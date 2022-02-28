Путин потребовал сохранить ставки по кредитам на прежнем уровне

На фоне увеличения ключевой ставки до 20 процентов президент России Владимир Путин потребовал обеспечить сохранение ставок по кредитам на уровне, указанном в кредитных договорах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«На совещании по экономическим вопросам президент дал поручение обеспечить сохранение всех кредитных ставок, которые указаны в кредитных договорах», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Центробанк принял решение поднять ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20 процентов годовых. Позже глава Центробанка России Эльвира Набиуллина объяснила решение регулятора. По ее словам, условия для российской экономики «кардинально поменялись».