Путин потребовал сохранить ставки по кредитам на прежнем уровне
Песков заявил, что Путин поручил сохранить кредитные ставки на прежнем уровне
На фоне увеличения ключевой ставки до 20 процентов президент России Владимир Путин потребовал обеспечить сохранение ставок по кредитам на уровне, указанном в кредитных договорах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.
«На совещании по экономическим вопросам президент дал поручение обеспечить сохранение всех кредитных ставок, которые указаны в кредитных договорах», — заявил официальный представитель Кремля.
Ранее стало известно, что Центробанк принял решение поднять ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20 процентов годовых. Позже глава Центробанка России Эльвира Набиуллина объяснила решение регулятора. По ее словам, условия для российской экономики «кардинально поменялись».