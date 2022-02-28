Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Путин потребовал сохранить ставки по кредитам на прежнем уровне

Песков заявил, что Путин поручил сохранить кредитные ставки на прежнем уровне
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

На фоне увеличения ключевой ставки до 20 процентов президент России Владимир Путин потребовал обеспечить сохранение ставок по кредитам на уровне, указанном в кредитных договорах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«На совещании по экономическим вопросам президент дал поручение обеспечить сохранение всех кредитных ставок, которые указаны в кредитных договорах», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Центробанк принял решение поднять ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20 процентов годовых. Позже глава Центробанка России Эльвира Набиуллина объяснила решение регулятора. По ее словам, условия для российской экономики «кардинально поменялись».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минфин США запретил операции с Банком России
Стилист назвала главные модные тренды наступающей весны
Apple «похоронит» свои самые дешевые часы
Франция арестует вклады россиян
В Петербурге участникам ОПГ дали до 24 лет за похищение и убийства бизнесменов
На Украине начали задерживать чиновников за госизмену
В офисе Зеленского заявили о требованиях на переговорах с Россией
ЦБ объяснил повышение ставки
В России потребовали от TikTok убрать из рекомендаций для детей военный контент
Путин потребовал сохранить ставки по кредитам на прежнем уровне
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.