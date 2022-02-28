Раскрыта стоимость хакерских атак на российские СМИ

Главный разработчик сайта Кремля Артем Геллер раскрыл возможную стоимость хакерских атак на российские СМИ и сервисы, зафиксированные в конце февраля. По его словам, взломы могли стоить «миллионы или десятки миллионов в переводе на рубли», передает NEWS.ru.

Создатель сайта kremlin.ru отметил, что подобные атаки иногда заказывают на специализированных биржах. Также он не исключил, что в данных операциях могли быть задействованы действующие или бывшие сотрудники взломанных СМИ и сервисов.

Геллер добавил, что группировка Anonymous, которая 28 февраля взломала сайты информационного агентства ТАСС, а также изданий «Коммерсантъ», «Известия», «Фонтанка», «Мел» и Forbes, является децентрализованной. По его словам, ее участники — простые люди, интересующиеся безопасностью в сети.

25 февраля Anonymous объявила «кибервойну» России в связи с ситуацией вокруг Украины. «Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства», — отмечается в заявлении, которое хакеры сопроводили хештегами «#Anonymous #Ukraine».

24 февраля президент России Владимир Путин во время обращения к согражданам объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.