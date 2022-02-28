Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Раскрыта стоимость хакерских атак на российские СМИ

Разработчик сайта Кремля заявил, что атаки на российские СМИ могли стоить миллионы рублей

Фото: Shutterstock

Главный разработчик сайта Кремля Артем Геллер раскрыл возможную стоимость хакерских атак на российские СМИ и сервисы, зафиксированные в конце февраля. По его словам, взломы могли стоить «миллионы или десятки миллионов в переводе на рубли», передает NEWS.ru.

Создатель сайта kremlin.ru отметил, что подобные атаки иногда заказывают на специализированных биржах. Также он не исключил, что в данных операциях могли быть задействованы действующие или бывшие сотрудники взломанных СМИ и сервисов.

Геллер добавил, что группировка Anonymous, которая 28 февраля взломала сайты информационного агентства ТАСС, а также изданий «Коммерсантъ», «Известия», «Фонтанка», «Мел» и Forbes, является децентрализованной. По его словам, ее участники — простые люди, интересующиеся безопасностью в сети.

25 февраля Anonymous объявила «кибервойну» России в связи с ситуацией вокруг Украины. «Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства», — отмечается в заявлении, которое хакеры сопроводили хештегами «#Anonymous #Ukraine».

24 февраля президент России Владимир Путин во время обращения к согражданам объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Дарья Кучерявых
Обсудить
Последние новости
Минфин США запретил операции с Банком России
Макрон позвонил Путину из-за ситуации на Украине
Военный эксперт указал на невозможность транспортировки вооружений ЕС на Украину
Генсек НАТО оценил возможность введения бесполетной зоны над Украиной
В России помогут получить вид на жительство гражданам Украины, ДНР и ЛНР
Канада ввела санкции против Банка России
За убийство третьего по счету сожителя суд дал россиянке 12 лет
Политолог назвал единственное возможное решение Украины на переговорах
Россиянам спрогнозировали сокращение выдачи ипотечных кредитов
Вероятность повторной атаки хакеров на российские СМИ оценили
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.